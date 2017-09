El cálculo erróneo en la construcción del puente sobre el Firth of Tay provocó una terrible tragedia: la noche del 28 de diciembre de 1879, un tren que viajaba a Dundee se precipitó al agua por el hueco dejado por 11 celosías derribadas por el viento. La tragedia sirvió para poner en práctica nuevos métodos en la construcción del puente sobre el Firth of Forth.