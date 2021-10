La tragedia como espectáculo

Va, reconócelo. Te decepcionó un montón cuando escuchaste la noticia de que la erupción del volcán se había detenido. Públicamente mostrarías alegría o al menos alivio, pero por dentro te daba rabia no ver los siguientes pasos, no saber qué pasaría cuando la lava llegara al mar, no seguir viendo ese espectáculo nocturno de fuego y destrucción.