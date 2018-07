Tráfico pide a la población que deje de hacer el reto más idiota del momento: bajarse del auto en marcha para bailar  

Cuando pensamos que nuestra nación no podría llegar a ser peor (ya lo sé, no parecía posible, pero aquí estamos), la Junta Nacional de Seguridad del Transporte — cuyo objetivo es determinar las causas de los accidentes — decidió que era el momento para decir algo. En una declaración, la junta le ha pedido a las personas que dejen de bajarse de un coche en marcha para bailar a la nueva canción “In My Feelings” de Drake.