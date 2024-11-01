edición general
El tráfico invisible: un millón de visitas por menos de 100€. Así le va al periodismo

Como se puede observar en la tabla que encabeza el artículo, por menos de 100€ podemos inflar nuestra web con más de 300.000 usuarios únicos y 1 millón de visitas. Además, tras testear la operativa puedo asegurar que funciona de maravilla. Puedes parametrizar desde la duración de las visitas a las tasas de rebote. También, a qué artículos quieres que llegue el tráfico desde donde.

5 comentarios
victorjba
#1 Eso me parecía :troll:
Y recordemos que ese dinero mayormente se lo da la locadelcoño.
Torrezzno
"Google lucha contra el fraude publicitario en su red —por su propio interés económico, no tanto por amor a la verdad—, pero no tiene capacidad ni incentivos para vigilar cada fuente de tráfico que llega a cada web del mundo. Si un medio infla sus visitas para aparentar mayor popularidad, eso no le importa a Google si no está monetizando con su red, o si el SEO no se ve afectado de forma flagrante. Y si se monetiza a través de redes alternativas o acuerdos directos con anunciantes poco

…   » ver todo el comentario
imparsifal
Pues si nos dieran la publicidad institucional que nos merecemos por la comunidad que tenemos podríamos mejorar mucho la página y hacer más cosas. ¿O crees que Menéame no se la merece?
crycom
Será que los meneantes hacen click en todos los anuncios de mierda que se publicitan por aquí y son muy rentables. Me hace gracia como si no palmarían con las orejas aquí por conseguir publicidad institucional.
