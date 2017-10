Trabajaremos hasta morir

Richard Dever limpia cubos de basura por diez dólares la hora en Maine. Tiene 74 años. «Voy a trabajar hasta que me muera porque la pensión no me alcanza». Le pasa lo mismo a uno de cada cinco jubilados en Estados Unidos. Son nueve millones de personas que esperaban a su «merecido descanso» pero que ahora tienen más miedo de quedarse sin recursos en sus últimos años de vida que de morirse. Algo parecido pasa en Inglaterra. Pasará en Francia. Solo Alemania baja la edad de jubilación, pero no se libra del problema. Ya no son países para viejos.