Los trabajadores de Tubacex cumplen 200 días de una huelga sin precedentes: "Si no entramos todos, no entra nadie"

Para muchos el último domingo de agosto implica el fin las vacaciones, la vuelta a casa y a la rutina. Así lo habría sido también para los más de 800 trabajadores de Tubacex si este 29 de agosto no encadenaran su día 200 de una huelga que se supo cuándo empezó, pero no se sabe cuándo terminará. Con la frase "si no entramos todos no entra nadie", como lema, la plantilla de las fábricas de Llodio y Amurrio se ha reunido este domingo para apoyarse en una lucha obrera sin precedentes y repleta de incertidumbre.