Trabajadores sexuales dicen que el porno en Google Drive está desapareciendo de repente [ENG]

Seis artistas porno entrevistados y más en los medios de comunicación social dijeron que de repente no pueden descargar el contenido para adultos que mantienen en Google Drive. También dijeron que no pueden compartir ese contenido con otras cuentas ni enviarlo a los clientes. En algunos casos, el contenido para adultos está desapareciendo in previo aviso o explicación. Los actores porno empezaron a dar la alarma en Twitter la semana pasada, diciendo que Google Drive ya no parecía ser amigable con los negocios relacionados con sexo.