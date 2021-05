Trabajadores del metal abroncan a los sindicatos en el Primero de Mayo

Doscientos trabajadores de una plataforma del metal se encararon con dirigentes sindicales de Comisiones Obreras, UGT y la CIG en Vigo interrumpiendo la marcha de las manifestaciones de estos sindicatos por el Primero de Mayo a su paso por la farola de Urzaiz. «Que no, que no, que no nos representan», clamaron. Un portavoz de estos trabajadores, José Calvar, ha explicado que la concentración es una forma de mostrar su desacuerdo con el convenio firmado que «solo beneficia a la patronal». «Nos sentimos traicionados con el acuerdo...