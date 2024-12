Un trabajador de Boeing afirma que "miles" de piezas rotas fueron recicladas e instaladas en los aviones para "mantener la producción"

A las denuncias de Joshua Dean, un extrabajador de Boeing y de John Barnett, exgerente de calidad, se suman ahora las de otro trabajador, Sam Mohawk. "La idea es mantener esa línea [de producción] en movimiento a toda costa", cuenta Mohawk. Le preguntan: "¿A toda costa?". Responde: "A toda costa". Esos aviones podrían no durar su vida útil habitual de 30 años. Un "evento catastrófico" sería inminente si los aparatos no se investigan adecuadamente. "Es como la ruleta rusa, ¿sabes?", señala Mohawk. "No sabes si va a salir bien o no".