Toys 'R' Us prevé cerrar en EE UU, España y otros países

La cadena de jugueterías Toys 'R' Us comunicó este miércoles a sus empleados que va a vender o cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos y que, probablemente, liquidará su negocio también en España, Francia y otros países, informó The Wall Street Journal. Según el diario, el máximo responsable de la empresa, David Brandon, trasladó ese mensaje a los trabajadores en la sede central, en Wayne (Nueva Jersey). En Estados Unidos, la medida afectaría a más de 700 establecimientos, incluidos Babies 'R' Us.