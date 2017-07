Tour de Francia: así han cambiado las bicis en los últimos 100 años

¿Estáis disfrutando el Tour de Francia? El que aquí escribe, lo vive bastante. En realidad como todas las carreras del año, que intento seguir según mis ocupaciones laborales y personales me dejan hacerlo, pero sino fuera por eso me tragaría el metraje completo de este deporte mágico, que casi siempre lleva siesta incluida. Es uno de los acontecimientos deportivos que más me llena a lo largo del año, a sabiendas de que es una competición polémica, bastante.