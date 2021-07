Un total de 44 niños españoles confinados en un hotel de Malta

Una de las madres de los niños, Laura Turi, ha denunciado en una entrevista en la emisora RAC1 que su hijo y el resto de niños, algunos de los cuales llevan ya varios días con síntomas, no han recibido la visita ni el seguimiento por parte de ningún médico: "No puede ser que los niños estén solos y que no haya ido ningún médico a verlos cuando llevan días a más de 39 grados, y que no se les dé nada para tomarse".