Tortos a la chapa

Con setas y queso la peral...

Los tortinos son un básico de la cocina Asturiana, quitaron muchísima fame. Plato de probes, que se dignificó y de probes o no esta riquísimo, sabor antiguo, sabor a infancia.

Los tortos:

Fariña maíz, agua tibia y sal.

A los que no os gusta la receta sin medidas, con a ojo y vais viendo... La vais a odiar. Pido perdón de antemano. Pero doy truquis para que funcione sin medidas.

Así que: un vaso de harina y un puñadín de sal.

Primer truqui, echáis un poquitín de agua y con una cuchara (en mi opinión mejor de metal) revolveis.

Vais incorporando agua poco a poco.

Cuando tenga esta pinta metéis la mano y amasais. Va a estar quebradizo así que echáis una gotina más de agua y seguis amasando.

La textura que tiene que quedar es de plastilina playdoo. La dejáis echa una bola y la ponéis donde no moleste.

A falta de otro nombre; La chicha:

Hidratar los rebozuelos (esto no es obligatorio, bueno si tirais de seta deshidratada si. Podéis hacerlo con setas frescas)

Pochar media cebolla.

Decidí aquí echar 5 nueces para que tuviera un poco de crujiente el conjunto.

Echar las setas ya hidratadas. Y dejar a fuego lento hasta que todo esté blandín. Echar sal!!!

Añadir un poquitín de nata y el queso.

Cuando se derrita el queso y quede la salsa cremosina, es el momento de quitarlo del fuego y dejarlo a un lado.

Los tortos:

Más truquis! Papel de horno sobre la encimera.

De la bola original, cogeis una porción como una pelota de golf. Hacéis una bola y la aplastais ligeramente con la Palma de la mano.

El rodillo para esto yo lo uso húmedo. Sin ejercer mucha presión y siempre del centro hacia a fuera extendeis la masa. La doblais por la mitad le pasais el rodillo otra vez. Tiene que quedar un grosor de unos 5 mm.

Como veis en la foto, quedan los bordes irregulares. Y aquí otro truqui:

Cortar con un aro. Afianza los bordes y será más fácil luego manejarlo.

Y como reza el título... Están hechos directamente sobre la chapa de la cocina. Es la forma tradicional de hacerlo. Pinté con un pincel, para evitar que se pegue.

Ir dándole vueltas y cuando empiece a inflar ligeramente y tenga el aspecto de la de arriba, sacar.

Juntar con la chicha y chim pum!!!