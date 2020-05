Torres Quevedo y el establecimiento de los cimientos del primer catamarán moderno

La historia completa de los catamaranes modernos aún no ha sido escrita. Y esto sucede porque sigue sin caracterizarse adecuadamente el propio objeto historiable: qué es un catamarán moderno, es decir, qué elementos constructivos y de navegación caracterizan a los catamaranes modernos y permiten distinguirlos de los catamaranes pre-modernos. Estas diferencias no se resumen en la simple distinción entre catamaranes motorizados y no motorizados. Tampoco se limitan al material constructivo utilizado en los cascos.