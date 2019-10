Torrent dice que la resolución aprobada por el Parlament no es una ley

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha señalado que la propuesta de resolución aprobada este martes por la cámara, que consensúa una respuesta unitaria contra la sentencia del procés y echa un pulso al Tribunal Constitucional, "no es una ley, no es una iniciativa parlamentaria, es un posicionamiento político" que no tendrá "recorrido" legal.