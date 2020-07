Torra anuncia un decreto ley para confinar a la población si hay rebrotes

El president de la Generalitat asegura que no acepta la resolución de la jueza, que rechaza el confinamiento domiciliario, y pide a la población que se quede en casa. "No estamos de acuerdo con la jueza y no lo aceptamos: y asumo las consecuencias, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas". "Hablamos de medidas de urgencia que no pueden pararse por un conflicto competencial por la vía de los juzgados penales". El Govern va a aprobar un decreto ley para establecer un plan de rebrotes "