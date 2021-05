Una "tormenta perfecta" en el comercio marítimo mundial tensiona al alza los precios de cientos de productos

"No es un problema de contenedores sino de barcos", coincide Guillermo Rivas-Plata, secretrario General ACOCEX (Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior). "A estas alturas de mayo no hay suficientes buques disponibles para llegar a mover los contenedores parados. Hasta que las navieras no incrementen el número de buques no vamos a colocar el stock acumulado en las diferentes plataformas mundiales", subraya.