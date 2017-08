"Tor no comete crímenes, los cometen los criminales": la defensa del creador de Tor

Cuando Roger Dingledine habla sobre la red oscura, agita las manos en el aire como si no estuviera convencido de su existencia. Le otorgo el beneficio de la duda, pienso que su actitud aparentemente displicente es un síntoma de tener que estar constantemente defendiendo su creación. Su creación es Tor (The Onion Router), el software más popular para tener acceso a la parte de internet a la que no se puede llegar con un navegador convencional, que incluye lo que a menudo se llama la red oscura o web profunda.