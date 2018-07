"Es un total y completo desastre". El ex primer ministro Tony Blair no pudo contenerse cuando se le preguntó en una entrevista con AFP su opinión sobre cómo aborda el gobierno británico el Brexit. El exlíder laborista advirtió que con la fecha programada para el Brexit en marzo del próximo año, es hora de que admita que "no hay escapatoria" y convoque a otro referéndum, con la opción de permanecer en la UE.