Toni Cantó difunde un bulo sobre uno de los agresores de Samuel para defender a la ultraderecha

Pocos días después de pedir no politizar el asesinato de Samuel, Toni Cantó no ha dudado en difundir a través de su cuenta de Twitter un bulo sobre uno de los detenidos por el suceso, para defender a la ultraderecha. En concreto, Cantó se ha hecho eco de una información publicada en El Español que afirmaba lo siguiente ‘Yumba, el tercer detenido por el asesinato de Samuel, cercano a los Riazor Blues, intervino en la 2ª paliza’. Una vinculación de este con los seguidores radicales del Deportivo de La Coruña que el citado medio no prueba.