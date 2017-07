Toñi la camarera se va de vacaciones

Menos mal que ganó el PP y tenían que ganar siempre. Es que no tendría ni que haber elecciones porque está demostrado que los socialistas no hacen nada más que robar y no entiendo cómo puede haber tontos que les votan, pero eso es porque van un día a trabajar al campo y ya les dan un año de paro por ley, que lo sé yo que me lo ha contado una amiga que su primo siempre hace lo mismo, pero eso no lo dicen en la tele. Pero a mí no me engañan y por eso siempre he votado al PP y si algún día quitaran el PP votaría al que pusieran de derechas.