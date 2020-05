Todos somos ingenieros, ¿verdad?

Hay que cambiar el tejido productivo de España parece claro. Todo el mundo lo repite como si rezara una especie de rosario industrial, a la espera de que quien escucha responda aquello del ora pro nobis, o lo que ahora se diga en esta religión laica del mundo guay.

Pero vamos a repasar lo que hay.

-La agricultura es de tiraos. De paletos. De explotadores de gente a la que se le paga una mierda por trabajar en el campo. Eso no, que es cutre.

-La ganadería es directamente de hijos de puta, porque su base está en el maltrato animal. Engordar animales para matarlos, si con suerte han tenido una vida aceptable. Y si no, para matarlos después de putearlos.

-El turismo eles el colmo del cutrerío. Convierte a los españoles en camareros, trae chusma, encarece los precios a los locales, contamina y enriquece sólo a cuatro mientras los demás pagan el pato.

-El automóvil que se joda. Las calles son para las personas y ya va siendo hora de ponerle cota al automóvil. Restricciones, normas que desalienten su uso, trabas y tasas. Nos destroza la salud, hace ruido y es un peligro para todo que enmierda la ciudad y la convivencia.

-El textil es cosa de chinos y de fascistas calvos como Amancio Ortega. Es un sector de bajo valor añadido, jornadas chungas y explotación. Y genera microfibras, que son lo peor para el agua. Hay que reutilizar más y producir menos.

-Los astilleros hay que cerrarlos, porque lo que más fabrican son barcos de guerra y es asqueroso vender eso a países en guerra, que soj lso que compran, o los que mejor pagan porque les hacen más falta. Los otros ya se fabrican en Corea a mitad de precio, así que ¿para qué?

-El ladrillo es símbolo de corrupción y daño medioambiental, pelotazos, sobres, delitos urbanísticos, horrores varios y especulación. Ni de coña.

-Las eléctricas nos roban.

-Los bancos nos roban.

-Los autónomos defraudan como cabrones

Hay que ser funcionario, o dedicarse al I+D.

Porque lo único aceptable en este país es ser opositor o ingeniero, ¿verdad?

Al resto de la población que le den por culo, porque con los proyectos de I+D de con los que se les llena la boca a cuatro, no se da empleo más que 5000 amigos en una Universidad pública, mientras los resultados, cuando los hay, se aprovechan al final donde las cosas se producen

¿O qué coño pensáis que es el I+D?

Para que valga la pena gastar en I+D de electrónica, hay que producir electrónica. Si no, te hacen una modificación minúscula y te joden.

Para que valga la pena invertir en I+D de biotecnología, hay que tener fuertes industria biotecnológiocas.

Para que valga la pena invertir en I+D de materiales, hay que tener siderurgia, o producir las fibras de vidrio o carbono que luego se emplean (pero eso no que contamina)

Pero lo primero que hay que tener claro es que no, los españoles no somos todos ingenieros, ni tenemos esa cantidad de gente formada para que trabaje en sectores de alto valor añadido. No somos un repositorio de genios en paro. No somos un almacén de cerebros en conserva.

Cualquier salida válida tiene que pasar por dar empleo a la gente que hay. A la gente de verdad. ¿O es que alguien está sugiriendo que cambiemos a esas personas por otras, como si fuesen cromos?

A veces lo parece.