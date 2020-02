Todas las formas de escuchar música gratis en Internet

La forma más rápida de escuchar música gratis ha sido siempre encender la radio y conformarnos con lo que nos pongan en ella. Pero no es la única opción y con la llegada de Internet hay todo tipo de opciones, herramientas, plataformas y webs que nos permiten escuchar a nuestros artistas favoritos, elegir qué canción queremos poner e incluso descubrir nuevos talentos que aún no se han consolidado. Hay muchas webs o plataformas que nos dejan escuchar música gratis y no sólo eso sino que también podremos ver vídeos de conciertos, descubrir nuevos