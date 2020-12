Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Lleva tiempo habiendo una deriva ideológica entre la administración este portal (no de toda, afortunadamente. En este caso yo creo en la teoría del tirador solitario... o quizá de dos tiradores solitarios), y llevo tiempo denunciándolo. Vamos allá una vez más.

Muere un hombre apuñalado en Seseña (alguien diría que no muere, que le matan, pero de hecho se muere) y se sube la noticia.

www.meneame.net/story/fallece-hombre-fue-apunalado-hace-once-dias-pueb

El que envía la noticia comete una estupidez supina y, como la agresora es una mujer, añade la etiqueta "hembrismo" a la noticia, y alguién de la administración opina que una etiqueta fuera de tono es microbloging y que es motivo para descartar la noticia (con penalización, por supuesto para todos los que la han votado, para que aprendan a no menear una noticia con una etiqueta mal puesta). Al menos en este caso tiene la deferencia (no siempre lo hacen) de avisar el motivo del descarte

No creo que esto favorezca en nada a este portal. Primero, porque nadie mira las etiquetas, a no sea que se esté buscando algo (de hecho creo que sería mejor eliminarlas, porque las veces que se usan de forma apropiada se pueden contar con los dedos de una mano a la que le faltan dedos). Segundo porque tirar una noticia por una etiqueta me parece que es matar moscas a cañonazos y bastaría con eliminar esa etiqueta, cosa que puede hacer incluso un special. Hacer esas cosas es una invitación a dejar de usar esta página (que no descarto que sea la intención real del administrador que lo hace) . Tercero, porque no se hace siempre, y se hace solo con las noticias que el autoritario de turno opina que no deben subir a portada.

Pero la cosa no queda ahí. El que envía la noticia, vuelve a enviar la noticia, eliminando la etiqueta conflictiva. Y vuelven a tirar... esta vez ya no dicen por qué. Intuyo que lo que se alega es que es duplicada.

www.meneame.net/story/fallece-hombre-fue-apunalado-hace-once-dias-pueb

La jugada es buena: la primera es microblogging, cualquier otro envío ya será duplicado. Distintas varas de medir y esas cosas. Ya estamos acostumbrados a medidas de este tipo en los comentarios, aunque afortunadamente a veces reculan

Espero al menos que @Katos haya aprendido la lección. Y el resto también, por favor. Al menos no se lo pongais en bandeja.

En cualquier caso, que sepais que ha muerto un hombre en Seseña apuñalado por su pareja.