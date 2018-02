La tira cómica centenaria que predijo el incordio del teléfono móvil  

La tira ‘The Pocket Telephone: When it will ring!’ se publicó el 5 de marzo de 1919 en el diario británico Daily Mirror, que por aquel entonces era un “periódico para señoritas”. En seis asombrosas viñetas el dibujante caricaturiza otras tantas situaciones en las que cualquiera de nosotros podría reconocerse hoy en día: el móvil sonando en mitad de un concierto, en el transporte público, en plena tormenta o ¡ay! incluso en tu propia boda.