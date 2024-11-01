Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial  

Desde 1941 a 1945, el catalán Mario Armengol Torrella (Sant Joan de les Abadesses, 1909 - Nottingham, 1995) dibujó unos dos mil cartoons o caricaturas al servicio del Ministerio de Información británico contra el Tercer Reich y el Eje para publicarlos en diarios y revistas de Londres y de países aliados y neutrales. "El arma de los muertos", 1945. Última viñeta conservada de la obra de guerra de Mario Armengol. Tras tanta muerte, la justicia de las víctimas será el mayor castigo para los verdugos nazis. Los crímenes del nazismo