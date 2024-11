Historia, Origen y Curiosidades de "We Don't Need Another Hero" de Tina Turner "We Don't Need Another Hero" es una canción que no solo marcó un hito en la carrera de Tina Turner, sino que se convirtió en un tema icónico de los años 80. Esta pieza fue lanzada en 1985 y forma parte de la banda sonora de la película Mad Max Beyond Thunderdome (Mad Max: Más allá de la Cúpula del Trueno).