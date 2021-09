Tim Cook dice que los empleados que filtran memos no pertenecen a Apple, según un memorando filtrado (en)

Tim Cook envió un correo electrónico a los empleados de Apple el martes por la noche acerca de una reunión de todos los equipos que se filtró a The Verge la semana pasada. Dijo que la compañía está haciendo "todo lo posible para identificar a los que filtraron" y señaló que "las personas que filtran información confidencial no pertenecen" a Apple. El 17 de septiembre, Tim Cook anunció durante una reunión interna de la empresa que Apple exigiría pruebas frecuentes a los empleados que no estuvieran vacunados, pero no llegó a imponerles una…