TikTok, "fabricado para ser adictivo" (y lo será aún más): el hombre que se adentró en sus entrañas

Con aproximadamente 800 millones de usuarios activos al mes, su éxito no es casual. Solo en 2019 TikTok y Douyin -su equivalente en China- fueron descargados cerca de 2.000 millones de veces en todo el mundo. La empresa ByteDance, su propietaria, no es una start up montada en un garaje que un día se encontró con el éxito por casualidad. "No hay un equipo pequeño detrás. Es una de las mayores compañías de internet en China. Emplea a miles de personas", explica Matthew Brennan, autor de "Attention Factory".