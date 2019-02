'La Tierra es plana': el documental sobre los terraplanistas es un deleznable ejercicio de humillación

Aunque haya terminado dedicando enfocando mis estudios y mi carrera profesional al terreno del arte y la creatividad, siempre he sido un hombre de ciencia. Me veo en la obligación de iniciar así este texto por si en algún momento puede llegar a dudarse sobre mi posicionamiento frente a una corriente tan absurda, demencial y ridícula como el terraplanismo, que defiende a capa y espada la postura de que el planeta Tierra no es esférico, sino raso.