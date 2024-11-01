La Tierra hace 70 millones de años [Eng]  

Durante el Cretácico Superior no había hielo permanente en ninguno de los polos. Las temperaturas globales eran entre 5 y 8 °C (9 y 14 °F) superiores a la media actual, y el nivel del mar rondaba los 170 metros (500 pies) por encima de las costas modernas. Esta combinación hacía que el mundo fuera casi irreconocible. La mayor parte de lo que hoy llamamos Europa continental era un mar poco profundo. América del Norte estaba dividida en dos. La India se encontraba en medio del océano, dirigiéndose hacia el norte. Este es el Maastrichtiense