edición general
12 meneos
167 clics
La Tierra hace 70 millones de años [Eng]

La Tierra hace 70 millones de años [Eng]  

Durante el Cretácico Superior no había hielo permanente en ninguno de los polos. Las temperaturas globales eran entre 5 y 8 °C (9 y 14 °F) superiores a la media actual, y el nivel del mar rondaba los 170 metros (500 pies) por encima de las costas modernas. Esta combinación hacía que el mundo fuera casi irreconocible. La mayor parte de lo que hoy llamamos Europa continental era un mar poco profundo. América del Norte estaba dividida en dos. La India se encontraba en medio del océano, dirigiéndose hacia el norte. Este es el Maastrichtiense

| etiquetas: tierra , mapa , cretácico superior
10 2 0 K 191 Mapas
2 comentarios
10 2 0 K 191 Mapas
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por la mañana o por la tarde?
0 K 12
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
170 metros es una extraña aproximación/conversión de 500 pies (152,40 m)

Pd: Siguiendo el enlace resulta que la referencia original no son 500 pies sino 550 pies (167,64m)
0 K 10

menéame