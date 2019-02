¿Tienen los animales sentido del humor? [ENG]

¿Somos los humanos los únicos con sentido del humor? La respuesta corta es no pero también depende de a qué llames humor. Llevamos milenios tratando de definirlo y explicarlo sin solución. La teoría más aceptada es la de la incongruencia: el humor surge cuando los resultados son inesperados o no se corresponden con lo que se esperaba. Si atendemos a esto, diríamos que la gran mayoría de animales carece de sentido del humor por carecer de las capacidades cognitivas para captar una incongruencia. Pero esta teoría falla pues no siempre es así.