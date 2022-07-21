¿Tienen los animales conciencia de sí mismos?

Los humanos tenemos el mismo origen evolutivo, comportamientos muy similares y el mismo cerebro. Si yo soy consciente, ¿por qué no van a serlo el resto de humanos? Se aplica el mismo razonamiento a los animales no humanos para concluir que también son conscientes. Los mamíferos tienen nuestro mismo origen evolutivo, un cerebro y un comportamiento similares, ¿por qué no deberían ser conscientes Puede haber distintos grados y modos de conciencia pero el consenso científico reconoce su existencia en la mayor parte del reino aninal.