Las tiendas on line están obligadas a recoger y reciclar gratis tus electrodomésticos

“La gran mayoría de las personas no sabe que si compras un televisor por Amazon están obligados a recogerte el viejo”. Esta frase se oyó durante la celebración del II Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos..- Se constató que la recuperación de electrodomésticos a través de la venta a distancia es uno de los obstáculos que impiden cumplir satisfactoriamente con el reciclado. No es cuestión baladí, el 20% de estos aparatos se venden ya on line, y subiendo.