·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
¿Y a ti qué te ha pasado?
4
meneos
301 clics
enviado
____
2 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Igual fue un suicidio asistido»
Battlestar
2025-12-07 10:58:28
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Battlestar
Igual fue un suicidio asistido
1
K
29
#2
La_patata_española
Pobre. Pudiera tratarse de un fiel votante del PSOE.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente