Los dos presentadores corren hacia uno de los puestos del ejército azul, donde entrevistarán a un soldado al azar. Ambos llevan el mono rojo del programa de máxima audiencia: “This is War!” Saben que son el quinto reemplazo de presentadores desde que comenzó la emisión en directo hace dos años. El bando contrario hace tiro al pato al ver el rojo vivo de sus uniformes, las balas teledirigidas no fallan nunca. Desde el satélite de la cadena OmniEsttar, las multicámaras de última generación emiten en directo lo que sucede en los dos bandos. Los soldados concursan para ganar la estatuilla del premio final. Las apuestas de la audiencia suben como la espuma. De momento, va ganando un soldado del ejército gris, con veinte ataques exitosos con ultradrones, tres pueblos arrasados, un hospital de campaña ardiendo y dos soldabots destruidos en combate cuerpo a cuerpo.