Theresa May denuncia la política antiterrorista de la que ella misma ha sido responsable

Tras el atentado de London Bridge de este sábado (siete personas asesinadas y 48 heridos), la primera ministra hizo una comparecencia muy diferente a la que tuvo lugar tras el ataque en Manchester. A sólo cuatro días de las elecciones, May pronunció un discurso totalmente político. Quizá pensó que lo que había dicho dos semanas antes ya no era suficiente. La opinión pública debía saber qué es lo que iba a hacer el Gobierno, y May decidió criticar la actual política antiterrorista como estrategia electoral.