Theresa May apuesta por un 'brexit' duro que saque del todo al Reino Unido del mercado único

La primera ministra británica, Theresa May, apuesta por que el Reino Unido tenga una salida radical de la Unión Europea, un brexit duro, "ordenado y limpio" y no una negociación que deje a su país "mitad dentro, mitad fuera" de la UE. Así lo ha remarcado May en su esperado discurso en el que ha esbozado cómo ejecutará su plan para el brexit.