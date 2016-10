The Twilight Zone: El Menéame de la Paz

12 meneos 116 clics

En un futuro distópico (o no) las mejoras de los nuevos dueños han conseguido la paz; en Menéame solo quedan 10 usuarios y 2 admins: @Carme, y @Jorso.Una de la mejoras implementadas es que los usuarios ya no pueden votar negativo, mientras que los admins sí votan negativo, con lo que la portada ya no es una mierda.Otra de las mejoras es que los usuarios ya no pueden ver quién es el que los vota negativo, con lo que las buambulancias se han reducido a la mitad.Con el fin de mejorar la transparencia y en un último intento de que no se vayan ninguno de los diez usuarios, los dueños del Meneame han costeado un viaje con todos los gastos pagados a la República Dominicana a 3 usuarios (@1, @2 y @3), para conocer las instalaciones del Menéame y que puedan ver a los admins trabajando.Durante la visita, los admins informan que a cada uno de los 3 usuarios invitados les han cascado hoy 1 negativo, por mantener el buen rollo y tal, y que en total han puesto hoy un total de 5 votos negativos, 2 negativos ha puesto @carme, y 3 negativos ha puesto @jorso.A @1 le dejan ver quien ha votado negativo a @2 y @3, y le preguntan si sabe quien le ha votado negativo a él, pero con la información que tiene, él no lo sabe.A @2, sabiendo lo anterior, le dejan ver quien ha votado negativo a @3, y le preguntan si sabe quien le ha votado negativo a él, pero tampoco lo sabe.A @3, sabiendo lo anterior y sin dejarle ver ningún voto le preguntan, y él sí sabe quien le ha votado negativo. ¿Lo sabes tú?