The Offspring expulsa a su batería por no querer vacunarse de COVID

The Offspring ha anunciado que expulsa a su batería Pate Parada por no querer vacunarse de COVID. Parada, quien había sido el baterista de la banda desde 2007, explicó su salida en un extenso comunicado en Instagram, diciendo que su historial médico y los consejos de su médico lo han llevado a optar por no vacunarse en este momento. Añadió que, como resultado, el resto de la banda siente que es “inseguro estar cerca, en el estudio y de gira”.