The Legend of Zelda: Majora's Mask (N64) - Angry Video Game Nerd (AVGN) (ENG)  

Angry Video Game Nerd (AVGN) episodio 175: The Legend of Zelda: Majora's Mask. La gente ama este juego. La gente dice que es el mejor juego para Nintendo 64. Algunos dicen que es el mejor juego de todos los tiempos. De Verdad? Majora's Mask es un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue lanzado en 2000 como la sexta entrega principal de la serie The Legend of Zelda y fue la segunda en usar gráficos en 3D. Está ambientada en Termina, una realidad alternativa a Ocarina of Time's Hyrule, que será ....