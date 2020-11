Al menos es lo que afirma su autor, el dibujante Steve Bell. La viñeta en cuestión, fechada el 25 de noviembre y titulada whipslah (latigazo), aparece en la página del dibujante junto a este texto: “Rechazada porque hizo que alguien en The Guardian “se sintiera incómodo”. Esta es la primera vez que el periódico se niega a publicar una viñeta porque no sigue una línea editorial en particular. Un día triste“.