The Edge está situado en el nuevo barrio residencial y de ocio de Hudson York, la zona más de moda de Nueva York, y se sumará a sus numerosos atractivos, entre cuyas perlas destacan The Shed un centro vanguardista de múltiples artes que realiza exhibiciones de arte visual y diseño y The Vessel, una espectacular estructura creada por el diseñador Británico Thomas Heatherwick.