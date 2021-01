“The British strain is not yet a problem in Spain. Do you fancy a cuppa?”, tranquiliza Fernando Simón

En un esfuerzo por dar imagen de “absolute normality”, Fernando Simón ha estado ofreciendo té y pastas a los periodistas durante su puntual comparecencia de las cinco de la tarde, en la que ha negado que la cepa británica sea un problema en España. “Keep calm and carry on”, ha dicho con su habitual tono sosegado y elegante. “It didn’t quite go as planned”, ha dicho respecto a los últimos datos de la pandemia, admitiendo que no son los que él tenía “in mind”.