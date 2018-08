'El tesoro Da Vinci', 'Serpientes en el tren', 'Alien Origin', 'Paranormal Entity', 'Transmorfers', o '30.000 leguas de viaje submarino' no son más que algunas de las inconcebibles muestras del nivel de talento para la explotación doméstica en que se mueve la gente de The Asylum, casa fundada a finales de los noventa en California. Dónde si no. El lugar donde se cumplen los sueños.