Delante del espejo del baño, recién púber, ensayas tu cara feroz, grrr, doy miedo, estoy furiosa, cuatro angelitos tiene mi cama. Double penetration is never enough. Afuera, en el bosque, el lobo huele tu sangre, roja la sangre, a la mierda la caperuza. El juez llega a casa y atiza a su mujer.