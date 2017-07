Texas aprueba una ley que permite llevar espadas y armas blancas de gran tamaño en lugares públicos

¿Siempre has soñado con poder ir a hacer la compra acompañado de tu fiel alabarda? ¿Te parece injusto no poder correr portando la tizona del abuelo? ¿Has comprado un arnés para llevar katanas y ahora no te dejan sacarlo a la calle? Si alguna de tus respuestas es sí, Texas es tu lugar para vivir.