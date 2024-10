Testimonios sobre el DANA

No os podéis ni imaginar la pesadilla que vivimos anoche. Solo en el grupo de profes del cole al menos 5 han hecho noche fuera de casa. De una no sabemos si la bajaron del tejado del cole junto con 50 personas más. El marido de otra ha vuelto a casa a pie con un pie roto después de estar horas sobre un camión. Una ambulancia con un enfermo quedó atrapada y salvaron la vida de milagro. Otro marido, saliendo del coche y subiendo a un puente, viendo como se llevaba el agua su coche. Al menos 10 compañeras se han quedado sin coche y al menos 6 la c