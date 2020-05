Testigos del final de la IIGM: "Un vodka y una rebanada de pan" [DEU]

Walter Frankenstein estuvo escondido en Berlín con su mujer e hijo, al final en un búnker de una estación de metro(..) el 28 de abril de 1945 vino un soldado ruso con una ametralladora apuntando. Yo sali de la cama y me agarré a su cuello de alegria, me podria haber matado. Un oficial ruso me pidió después que recitara una oración en hebreo para probar que realmente eramos judios. Después nos llevaron al mercado, donde estaba el puesto de mando soviético. Me dieron un vaso grande lleno de vodka y una rebanada de pan