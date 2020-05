"Los test masivos tienen la misma efectividad que hacer test de embarazo a los señores"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, quiso aclarar las confusiones sobre la función de los test en el trabajo contra la pandemia: "No tiene sentido hacer pruebas PCR a toda la población". "Que haya que hacer este tipo de test a personas asintomáticas no tiene sentido, es como hacer test de pruebas de embarazo a población que no va a estar embarazada, como personas que no han tenido relaciones sexuales o a señores; solo tiene sentido, a día de hoy, con la información que tenemos, realizar las PCR a...